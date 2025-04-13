Amasya'da Deprem: Can Kaybı ve Yıkım Yok

Amasya Valisi Bakan: "Depremde herhangi bir can kaybı, yıkılan binamız yok"

AMASYA - Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya'nın Taşova ilçe merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "herhangi bir can kaybı yok. Yıkılan binamız yok" dedi.

Saat 17.43'te yerin 6.21 kilometre altında olan depremin hemen peşinden AFAD ve diğer ekiplerin saha çalışmalarına başladıklarını belirten Vali Bakan, "Saha tarama çalışmalarımızda yapılan faaliyetlerimizde ekiplerimiz bütün sahayı tetkik etti. An itibariyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Şükürler olsun. Vatandaşlarımızda herhangi bir can kaybı yok. Yıkılan binamız yok" diye konuştu.

Önder Bakan, çevre illerde de hissedilen depremi yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.