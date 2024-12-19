Amasya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Amasya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı

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Amasya merkezli düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 6 kişi gözaltına alındı.

19.12.2024 09:51
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Amasya merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı

AMASYA - Sosyal medya üzerinden satışa çıkardıkları elektronik ürünler için ön ödeme aldıktan sonra ürün göndermeyerek 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik polisin Amasya merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformları üzerinden satışa çıkardıkları elektronik ürünlerin fotoğraf ve videolarını paylaşıp talep ettikleri ön ödemeleri aldıktan sonra ürün göndermeyerek 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı belirlenen M.T.A, T.B, Ö.E.Ç., A.G.K., T.Ö., B.Ö. isimli 6 şüpheliye yönelik, Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Amasya merkezli, İstanbul ve Samsun illerini de kapsayan operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahısların dijital materyallerine el konuldu. Şahıslar gerekli iş ve işlemler için adliyeye sevk edildi.

Amasya\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

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