Amasya'da Elektrikli Bisiklet Kaza Yaptı
Amasya'da Elektrikli Bisiklet Kaza Yaptı

Amasya\'da Elektrikli Bisiklet Kaza Yaptı
10.08.2025 18:38
Kavşakta çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü, öfkeden otomobile yumruk attı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da kavşakta otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü, öfkelenerek otomobilin camına ve dikiz aynasına yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Künç Köprü mevkiinde E.B. yönetimindeki 05 AE 205 plakalı otomobil ile E.K.'nin kullandığı elektrikli bisiklet sola dönüşün yasak olduğu kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Yere düşmesi sonrası kendisini toparlayan sürücü, öfkelenerek oturur vaziyette otomobilin camına ve dikiz aynasına yumruk attı. Otomobil sürücüsü ise araçtan inerek yardım çağırdı. Kaza yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. E.K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Elektrikli Bisiklet Kaza Yaptı - Son Dakika

