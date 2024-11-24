Amasya\'da Fırtına Sebebiyle Devrilen Ağaç ve Çatı Yangını

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Amasya'yı fırtına vurdu: Devrilen ağacın dallarını vatandaş kesti

AMASYA - Amasya'da geç saatlerde fırtınanın etkili olduğu anlarda bir evin çatısında yangın çıktı, sokaktaki ağaç ise yola devrildi. Yolu kapatan ağacın dallarını ise hızar motoruyla bir vatandaş kesti.

Edinilen bilgiye göre, Cevizdibi Mahallesi Ömer Hayyam Sokak'ta Hasan Kaya'ya ait evin çatısında yangın çıktı. Fırtınanın etkili olduğu anlarda çatıyı saran alevlere Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Amasya Şeker Fabrikası itfaiye biriminin de destek olmasıyla birlikte alevler fırtınaya rağmen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Devrilen ağacın dallarını hıza motoruyla vatandaş kesti

Fırtına, Hacıhayta Mahallesi Kerkük Sokakta bir ağacı kökünden söktü. Yolu kapatan ağacın dallarını mahalle sakinlerinden Orhan Önder hızar motoruyla kesti. Esnaf olan Önder, itfaiye ekipleri gelmeden ağacın dallarını kesip yolun trafiğe açılmasını sağladı. Önder, "İtfaiyeyi çağırmadım. Yangına müdahale ediyorlardı. Ben ağacı kaldırıp yolu açtım" dedi.