Amasya\'da İki Tır Kavşakta Çarpıştı

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Amasya'da iki tır kavşakta çarpıştı. Tırlardan birinin devrildiği kazayı sürücüler yaralanmadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Latif Ergin yönetimindeki 02 AEK 742 plakalı tır, Amasya merkeze bağlı Aydınca köyü yakınlarında kavşakta Mustafa Bal'ın kullandığı 27 AIJ 418 plakalı tırla çarpıştı. Ergin'in kullandığı tır devrildi. Diğer tırın ön kısmında ise büyük çapta hasar oluştu.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerin yaralanmadan atlattığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA