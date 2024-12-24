Amasya\'da Kaçak Göçmen Taşırken Yakalandılar

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Amasya'da otomobilinde 4 kaçak göçmen yakalanan sürücü ve nişanlısı tutuklandı

AMASYA - Amasya'da içinde 4 kaçak göçmenle polise yakalanan otomobilin sürücüsü Mert Çam ve nişanlısı Şeyda Nur Erden tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan aldıkları 4 kaçak göçmeni İstanbul'a doğru taşımayı planlayan Samsun nüfusuna kayıtlı Mert Çam yönetimindeki 34 CRD 883 plakalı otomobil, dün Amasya girişinde polis kontrol noktasında durduruldu.

Yaşları 18 ile 30 arasında değişen 4 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve organizatör şüphelisi sürücü Mert Çam ile yanında bulunan nişanlısı Şeyda Nur Erden gözaltına alındı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesindeki işlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Çam ve nişanlısı Erden çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.