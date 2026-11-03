Amasya'da kasten öldürme suçundan aranan iki şüpheli evde 107 hapla yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da kasten öldürme suçundan aranan iki şüpheli evde 107 hapla yakalandı

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Amasya\'da kasten öldürme suçundan aranan iki şüpheli evde 107 hapla yakalandı
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Amasya\'da kasten öldürme suçundan aranan iki şüpheli evde 107 hapla yakalandı
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İskilip Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten öldürme suçundan aranan iki şüpheli, Amasya'da saklandıkları ikamette yakalandı. Evde yapılan aramada uyuşturucu hap olduğu değerlendirilen 107 maddeye el konuldu ve şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amasya'da kasten öldürme suçundan aranan iki şahıs, polis tarafından saklandıkları evde yakalandı. Evde yapılan aramada 107 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Amasya Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan B.A. ve E.G. isimli iki şüpheli saklandıkları ikamette yakalandı. İkamette yapılan aramada uyuşturucu hap olduğu değerlendirilen 107 adet maddeye de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAmasyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da kasten öldürme suçundan aranan iki şüpheli evde 107 hapla yakalandı - Son Dakika
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