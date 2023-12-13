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Amasya'da Kayalıklardan Düşen Kişi Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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Amasya'da Kayalıklardan Düşen Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan uçuruma düşerek ağır yaralanan bir kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Kurtarma operasyonu kameraya yansıdı. Yaralı vatandaş tedavi altına alındı.

Amasya\'da Kayalıklardan Düşen Kişi Helikopterle Kurtarıldı
13.12.2023 - 18:54,  Güncelleme: 18:59
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Amasya'nın Suluova ilçesinde fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan uçuruma düşerek ağır yaralanan bir kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Arkadaşlarıyla birlikte gezinti için gittiği Kolay köyü Mindehor Deresi mevkiinde fotoğraf çekerken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten uçuruma düşerek yaralanan Arif Özkunduz'un (47) kurtarılması için ihbarı üzerine olay yerine Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde jandarma, acil sağlık, UMKE, Suluova Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yürüyerek bulunduğu yeri tespit ettikleri yaralıyı sedyeye bağladı. Sedyeyi yukarı çıkarmak mümkün olmayınca da helikopter desteği istendi. Bunun üzerine bölgeye Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan askeri helikopter geldi. Helikopterden sarkıtılan halata sedye bağlanıp yukarı çekildi.

Yoğun çabalar sonucu kurtarılarak helikopterle Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine ulaştırılan Özkunduz tedavi altına alındı. Özkunduz'un kolunda kırık tespit edildi.

Nefes kesen kurtarma operasyonunu takip eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Yaralı vatandaşımızı askeri helikopterle vadiden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kurtarma çalışmasında gayret gösteren ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da Kayalıklardan Düşen Kişi Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da Kayalıklardan Düşen Kişi Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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