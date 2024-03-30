Amasya\'da 40 kaçak göçmen yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı

Amasya'da, mercimek yüklü dorsesinde 40 kaçak göçmen yakalanan tırın sürücüsü Şehymus Güler tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda, Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen tespit edildi. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden yurda giriş yaparak İstanbul'a gitmekte olan Gürcistan plakalı tırda yapılan aramada 22 ton mercimek yüklü olduğu belirlendi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada, tırın dorsesinde 1'i kadın olmak üzere toplam 40 Afganistan vatandaşı göçmen bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Şehymus Güler (50) adliyeye sevk edildi. Ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - AMASYA
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