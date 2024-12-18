Amasya'da Minibüste 20 Kaçak Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

ABD\'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

Öyle bir smothie tarifi verdi ki, içerken kusuyordu

İbrahim Kalın ve HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama

Amasya'da polisi görünce kaçan minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı

AMASYA - Amasya'da kontrol noktasındaki polisleri görünce kaçmaya çalışan minibüste yapılan aramada 20 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü ve yanındaki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'dan İstanbul'a doğru gitmek olan bir minibüs, Amasya girişinde kontrol noktasında görevli polisleri görünce geri geri kaçmaya çalıştı. Şüphelenen polislerin peşine düştüğü minibüs durduruldu. Kapısı açıldığından içinden balık istifi gibi sıralanmış Afgan uyruklu 20 kaçak göçmen çıktı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü mobil göç aracında tespitlerine başlanan 20 kaçak göçmen ve Iğdır nüfusuna kayıtlı sürücü ile yanındaki şahıs Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da ekiplerin çalışmasını takip etti.

Kaçak göçmenlerin gerekli adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.