 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amasya'da otomobil evin bahçesine uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da otomobil evin bahçesine uçtu, sürücü yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Otomobilde hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. Ev sahipleri durumu polise bildirdi ve olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Amasya\'da otomobil evin bahçesine uçtu, sürücü yaralandı
15.12.2023 - 20:34,
Abone Ol

Amasya'nın Suluova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir evin bahçesine uçtu. Hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde seyir halinde olan Yasin Aslan yönetimindeki 05 ACP 058 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Ağaç dallarına çarparak hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.

Evsahipleri bahçelerindeki otomobili görünce durumu polise bildirdi. Polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yasin Aslan, Hürriyet, Suluova, Amasya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da otomobil evin bahçesine uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika


20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53
Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25
Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:38 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazanın yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 20:56:43. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da otomobil evin bahçesine uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement