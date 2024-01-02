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Amasya'da yağışlı yolda kontrolden çıkan tır devrildi - Son Dakika
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Amasya'da yağışlı yolda kontrolden çıkan tır devrildi

Amasya'da Üzeyir Akbaş idaresindeki bir tır, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun kıyısına devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya\'da yağışlı yolda kontrolden çıkan tır devrildi
02.01.2024 - 17:06,
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Amasya'da yağışlı yolda kontrolden çıkan tır yolun kıyısına devrildi. Tır sürücüsü kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Akbaş idaresindeki 68 ABL 481 plakalı tır Amasya'dan Çorum istikametine seyir halindeyken Yıldızköy mevkiinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolun kıyısına devrildi. Sürücü yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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