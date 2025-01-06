Ambulans kaza yaptı: Sıkışan sağlık çalışanını kurtarmak için böyle seferber oldular
Kazada 3 kişi ambulans içinde sıkışarak yaralandı
ERZURUM - Erzurum'da göreve giden ambulans kaza yaptı. Araç içerisinde sıkışan sağlık çalışanları itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için giden 112 ambulansı Erzurum - Ilıca karayolu OSB bölgesi yakınlarında sis nedeniyle önündeki araçla çarpıştı. Kazada ambulans içerisinde sıkışan 3 kişi ekiplerce kurtarılarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ambulans Kazası: Sağlık Çalışanları Kurtarıldı - Son Dakika
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