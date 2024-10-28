Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem

Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza ve adli işlem başlatıldı, tepki topladı.

28.10.2024 23:08
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Antalya'da yeni doğmuş bir bebeği taşıyan ambulansa bir aracın ısrarla yol vermediği görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, para cezası uyguladığı sürücü hakkında adli işlem başlattı.

Olay, Manavgat ilçesinde 28 Ekim gecesi saat 03.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erken dünyaya gelen bebeğin hastanede yenidoğan ünitesi olmadığı için Antalya'da bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Bebeğin sevki için gelen özel donanımlı ambulanstaki görevliler, D-400 karayolunda yol vermeyen sürücü sebebiyle zor anlar yaşadı. Tepe lambaları açık vaziyetteki ambulansın geçişine otomobil sürücüsü tüm uyarılara rağmen izin vermedi. Yaşananlar ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ambulansta görevli sağlık çalışanı, Manavgat'taki hastanede yeni doğan ünitesinin bulunmaması sebebiyle bebeğin Antalya'daki başka bir hastaneye sevki için yola çıktıklarını belirtti.

Emniyet açıklama yaptı

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından olay büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından Antalya İl Emniylet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandığı, ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kamu güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışların affedilmeyeceğini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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