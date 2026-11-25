Bolu'da kedi kumu taşıyan bir tırın balatalarında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Yeniçaydurt mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine gitmekte olan S.K. yönetimindeki 34 PMM 983 plakalı kedi kumu yüklü tırın balatalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Aracı sağ şeride çeken sürücü, durumu fark etmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve karayolları ekipleri yönlendirildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Yangın sonucunda tırda hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.