Anadoludakiler Kooperatifçilik Kampı Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamında düzenlenen Anadoludakiler Kooperatifçilik Kampı, Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

20-24 Temmuz tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek kampın eğitim programı üniversite tarafından yürütülüyor. Kooperatifleri, yerel girişimcileri, üreticileri ve alanında uzman isimleri bir araya getiren kampın açılışı Oktay Sinanoğlu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, kooperatifçiliğin yalnızca birlikte üretmek ya da kar etmekten ibaret olmadığını belirterek, "Mesele sadece birlikte üretmek ya da kar etmek değil; birlikte öğrenmek, birlikte yönetmek, birlikte yürümek, markalaşmak ve birlikte dünya piyasalarında yer almaktır. Türkiye'nin bu konuda çok büyük tarihi birikimi var. Vakıf medeniyetinin ve ahilik geleneğinin devamcılarıyız. Kooperatifçilik bizim için dışarıdan ithal edilmiş bir model değil, medeniyet hafızamızda yer alan bir yaklaşımdır" dedi.

Kalkınmanın artık büyükşehirlerden başlamadığına dikkat çeken Karasar, yerel ürünlerini koruyan, kadınların üretime katıldığı, gençlerin yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalmadığı, kültürel mirasını ekonomiye kazandıran ve doğal kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanan bölgelerin geleceği kazandığını ifade etti.

Karasar, günümüzde kalkınmanın temel kavramlarının yerellik, dayanıklılık, sürdürülebilirlik, iş birliği ve karşılıklı güven olduğunu belirterek, "Kooperatifçilik bu beş temel kavramın kesişim noktasıdır" diye konuştu.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ise Anadolu'nun sahip olduğu üretim gücü ve kültürel zenginliğin yeterince fark edilmediğini söyledi.

"Anadoludakiler, Anadolu'nun ikinci keşfidir" diyen Şimşek, Türkiye'nin binlerce endemik bitki türüne ve çok sayıda coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu belirtti.

Anadolu'nun zorlu coğrafi şartlarının üretim kültürünü geliştirdiğini ifade eden Şimşek, "Bu coğrafyada hayatta kalabilmek için üretimde dönüşüm gerekiyordu. Buğday un oldu, un ekmeğe dönüştü. Her birinin arkasında nesilden nesile aktarılan büyük bir bilgi ve deneyim bulunuyor" dedi.

Kalkınmada asıl sorunun "Ne üretmeliyiz?" değil, "Ürettiğimiz değeri bulunduğu yerde nasıl büyütebiliriz?" olması gerektiğini vurgulayan Şimşek, katma değerin yalnızca sanayi üretimiyle değil; örgütlenme, kalite, güven, markalaşma, hikayeleştirme, ambalajlama, denetim ve kolektif üretim anlayışıyla da artırılabileceğini kaydetti.

Beş gün sürecek kampta kooperatifçilik, markalaşma, pazarlama, yerel kalkınma, sürdürülebilir üretim ve girişimcilik konularında eğitimler ile uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecek. Program kapsamında katılımcılar, alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunacaklar. - NEVŞEHİR