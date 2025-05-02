Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

Anamur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

Anamur'da uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheli, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak tutuklandı.

02.05.2025 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan torbacılara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şahısların, uyuşturucu maddeleri sosyal medya üzerinden bağ kurup sattıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik Anamur ilçesinde önemli bir çalışma yaptı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin 6 ay süren araştırma ve takibinin ardından birçok adres belirlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarla Anamur, torbacılardan temizlendi. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden bağ kurdukları şahıslarla irtibat kurup satış yaptığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Sosyal Medya, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, mersin, Anamur, Medya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:40:40. #7.13#
SON DAKİKA: Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.