Angelina Jolie, eski kocası Brad Pitt'in kendisine yönelik fiziksel tacizinin, 2016'da boşanma davası açmasıyla sonuçlanan uçak olayından "çok önce başladığını" iddia etti.
"Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel taciz geçmişi, ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başlamış olsa da, bu uçuş onun fiziksel istismarını çocuklara da yönelttiği ilk sefer oldu. Belgede Jolie'nin Pitt'ten hemen ayrıldığı belitiliyor.
İddiaya göre, 48 yaşındaki Jolie'ye evlenme teklif ettiği iddia edilen 60 yaşındaki Pitt, Jolie'nin iddia edilen taciz hakkında konuşmasını engellemek amacıyla "Miraval ile ilgili olsun ya da olmasın kişisel suiistimalini" örtbas edecek.
O dönemde Pitt, Jolie'nin Fransız şarap imalathanesindeki hisselerini satın almayı kabul etmişti ancak iddiaya göre eski sevgilisinin mühürlü belgelerinin "sonunda kamuya açıklanabileceğinden" korktuğu için geri adım atmıştı.
Fiziksel şiddete rağmen Jolie'nin Pitt'e karşı "hiçbir zaman suçlamada bulunmadığı" iddia ediliyor.
Pitt'in temsilcisine yorum yapmak için hemen ulaşılamadı.
Ancakbir kaynak,Jolie'nin daha sonraki dava dosyalarında "sürekli olarak ilgisiz veya yanlış bilgiler sunarak dikkatini yasal kayıplardan uzaklaştırmaya çalıştığını" söyledi.
2014 yılında evlenen ikilinin ortak çocukları Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (17) ve ikiz kardeşler Vivienne ve Knox (15).
Son Dakika › 3.Sayfa › Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisine yönelik tacizin uçak olayından önce başladığını iddia etti - Son Dakika
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.K. isimli bir şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaparken yakalandı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 75 kök Hint keneviri, 20 gram skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İ.K. hakkında yürütülen adli tahkikat devam ediyor.
Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Bir vatandaşın içerideki kedisini de unutmadan dışarı çıkardığı görüldü. Yangın, yoğun çalışmalar sonucunda söndürüldü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs cezaevine teslim edildi.
Kate Middleton'un annesi Carole Middleton'un, kızını ailenin maddi sıkıntılarından korumak için elinden geleni yaptığı bildiriliyor. The Times, Carole ve kocası Michael Middleton'un 300.000 dolardan fazla borcu var. Mali sıkıntı, Galler Prensesi'nin şu anda bir dizi önleyici kemoterapi gördüğünü duyurmasının ardından ortaya çıktı.
Gaziantep'te yaşanan tehlikeli yolculuk, bir hafif ticari aracın üstüne dikkatsizce yüklenmiş çekyatlarla gerçekleşti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Araç sürücüsünün görüş açısının kapalı olması, potansiyel kazalara davetiye çıkarıyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, B.Ö. isimli şahsın adresinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 98 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken B.Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?