Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisine yönelik tacizin uçak olayından önce başladığını iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisine yönelik tacizin uçak olayından önce başladığını iddia etti

Angelina Jolie, Brad Pitt\'in kendisine yönelik tacizin uçak olayından önce başladığını iddia etti

Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt'in kendisine yönelik fiziksel tacizlerinin, 2016'da boşanma davası açtıkları uçak olayından çok önce başladığını belirtti. Jolie, Pitt'in çocuklarına da fiziksel istismarda bulunduğunu ve bu durumun ilk kez 2016'daki uçak yolculuğunda gerçekleştiğini ifade etti. Jolie'nin iddialarına göre, Pitt, kişisel istismarını örtbas etmek için Jolie'nin taciz hakkında konuşmasını engellemeye çalıştı.

05.04.2024 15:36  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Angelina Jolie, eski kocası Brad Pitt'in kendisine yönelik fiziksel tacizinin, 2016'da boşanma davası açmasıyla sonuçlanan uçak olayından "çok önce başladığını" iddia etti.

"Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel taciz geçmişi, ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başlamış olsa da, bu uçuş onun fiziksel istismarını çocuklara da yönelttiği ilk sefer oldu. Belgede Jolie'nin Pitt'ten hemen ayrıldığı belitiliyor.

İddiaya göre, 48 yaşındaki Jolie'ye evlenme teklif ettiği iddia edilen 60 yaşındaki Pitt, Jolie'nin iddia edilen taciz hakkında konuşmasını engellemek amacıyla "Miraval ile ilgili olsun ya da olmasın kişisel suiistimalini" örtbas edecek.

O dönemde Pitt, Jolie'nin Fransız şarap imalathanesindeki hisselerini satın almayı kabul etmişti ancak iddiaya göre eski sevgilisinin mühürlü belgelerinin "sonunda kamuya açıklanabileceğinden" korktuğu için geri adım atmıştı.

Fiziksel şiddete rağmen Jolie'nin Pitt'e karşı "hiçbir zaman suçlamada bulunmadığı" iddia ediliyor.

Pitt'in temsilcisine yorum yapmak için hemen ulaşılamadı.

Ancakbir kaynak,Jolie'nin daha sonraki dava dosyalarında "sürekli olarak ilgisiz veya yanlış bilgiler sunarak dikkatini yasal kayıplardan uzaklaştırmaya çalıştığını" söyledi.

2014 yılında evlenen ikilinin ortak çocukları Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (17) ve ikiz kardeşler Vivienne ve Knox (15).

Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisine 2016 yılındaki boşanma davasından önce fiziksel tacizde bulunmaya başladığını söyledi

Angelina Jolie, Brad Pitt, Ünlüler, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisine yönelik tacizin uçak olayından önce başladığını iddia etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
    16:04 Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.K. isimli bir şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaparken yakalandı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 75 kök Hint keneviri, 20 gram skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İ.K. hakkında yürütülen adli tahkikat devam ediyor.

  • Beyoğlu'nda Çıkan Yangında 2'si Çocuk 5 Kişi Kurtarıldı
    16:01 Beyoğlu'nda Çıkan Yangında 2'si Çocuk 5 Kişi Kurtarıldı

    Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Bir vatandaşın içerideki kedisini de unutmadan dışarı çıkardığı görüldü. Yangın, yoğun çalışmalar sonucunda söndürüldü.

  • Kastamonu'da 16 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
    16:01 Kastamonu'da 16 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

    Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs cezaevine teslim edildi.

  • Kate Middleton'ın annesi prensesi maddi sıkıntılardan korumaya çalışıyor
    16:01 Kate Middleton'ın annesi prensesi maddi sıkıntılardan korumaya çalışıyor

    Kate Middleton'un annesi Carole Middleton'un, kızını ailenin maddi sıkıntılarından korumak için elinden geleni yaptığı bildiriliyor. The Times, Carole ve kocası Michael Middleton'un 300.000 dolardan fazla borcu var. Mali sıkıntı, Galler Prensesi'nin şu anda bir dizi önleyici kemoterapi gördüğünü duyurmasının ardından ortaya çıktı.

  • Gaziantep'te hafif ticari aracın üstüne yüklenen çekyatlar trafiği tehlikeye attı
    15:57 Gaziantep'te hafif ticari aracın üstüne yüklenen çekyatlar trafiği tehlikeye attı

    Gaziantep'te yaşanan tehlikeli yolculuk, bir hafif ticari aracın üstüne dikkatsizce yüklenmiş çekyatlarla gerçekleşti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Araç sürücüsünün görüş açısının kapalı olması, potansiyel kazalara davetiye çıkarıyor.

  • Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Operasyonunda 1 Şahıs Gözaltına Alındı
    15:55 Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Operasyonunda 1 Şahıs Gözaltına Alındı

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, B.Ö. isimli şahsın adresinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 98 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken B.Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma devam ediyor.


14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:38 İYİ Parti’de kurultay tarihi belli oldu İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:46 Beyoğlu’nda korkutan yangın Bitişik iki binadan alevler yükseldi Beyoğlu'nda korkutan yangın! Bitişik iki binadan alevler yükseldi
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
12:29 Meclis’te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı KKTC Dışişleri Bakanı’nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 16:12:11. #1.11#
SON DAKİKA: Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisine yönelik tacizin uçak olayından önce başladığını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement