İncirlik soruşturması kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı
İncirlik soruşturması kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı

İncirlik soruşturması kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı
01.03.2026 01:03
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA Haber Ajansı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker'i Ankara'da gözaltına aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından İncirlik Hava Üssü'nden canlı yayınlar yapan ANKA Haber Ajansı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker Ankara'da gözaltına alındı.

ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika boyunca canlı yayın yapıp üssün görüntülerini paylaşmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlatmıştı. Konuya dair Adana'da üç şüpheli gözaltına alınmıştı.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararının ardından Şeker, gece saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: İncirlik soruşturması kapsamında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.