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Ankara Çankırı Bulvarı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı Bulvarı Karacakaya Kavşağı Kalecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 araç birbirine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Ankara Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA