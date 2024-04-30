Ankara'da 1 Mayıs'ta Geniş Çaplı Trafik Kısıtlamaları Uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da 1 Mayıs'ta Geniş Çaplı Trafik Kısıtlamaları Uygulanacak

Ankara\'da 1 Mayıs\'ta Geniş Çaplı Trafik Kısıtlamaları Uygulanacak

Ankara'da 1 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle Anadolu Meydanı'nda geniş çaplı trafik kısıtlamaları uygulanacak. Anıt Caddesi ve çevresi ile birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Anadolu Meydanı Ankaray Durağı da etkinlik süresince kapalı olacak.

30.04.2024 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik kapsamında geniş çaplı trafik kısıtlamaları uygulanacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan 2024 saat 23.00'ten itibaren ihtiyaç duyulması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

1 Mayıs saat 09.00'dan itibaren ise etkinlik sona erene kadar, "Anıt Caddesi ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar (çift yönlü), Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar (çift yönlü), Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar (çift yönlü), GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar (çift yönlü), Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü (çift yönlü)" yolları trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, Anadolu Meydanı Ankaray Durağı da etkinlik sona erene kadar kapalı olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

1 Mayıs, trafik, Ankara, Etkinlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 1 Mayıs'ta Geniş Çaplı Trafik Kısıtlamaları Uygulanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
11:58 ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:15 Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak Erken seçime gitmek zorunda kaldı Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak? Erken seçime gitmek zorunda kaldı
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
19:16 Eski ABD Başkanı Trump’a “sus payı“ davasında “konuşma yasağı“nı ihlalden para cezası Eski ABD Başkanı Trump'a "sus payı" davasında "konuşma yasağı"nı ihlalden para cezası
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 22:21:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da 1 Mayıs'ta Geniş Çaplı Trafik Kısıtlamaları Uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement