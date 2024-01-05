15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu

Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 yaşındaki bir genç kızın tabanca ile vurularak ölü olarak bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, genç kızın intihar ettiği düşünülüyor.

TABANCA İLE VURULARAK HAYATINI KAYBETMİŞ

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Evren Mahallesi Diriliş Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Z.Ç. isimli 15 yaşındaki kız çocuğunun tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

ARDINDA BİR NOT BIRAKMIŞ AMA...

Polis ekiplerinin ilk incelemesi sonucu intihar ettiği düşünülen genç kızın bir not bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Notun içeriği öğrenilemezken genç kızın kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak.