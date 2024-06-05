Ankara'da 2 hafta önce öldüğü tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu - Son Dakika
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Ankara'da 2 hafta önce öldüğü tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen 45 yaşındaki bir erkeğe ait ceset bulundu. Metruk bir evden gelen ağır kokuları fark eden çevre esnafı durumu polise bildirdi. İçeriden ses alamayan ekipler, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 45 yaşındaki erkeğin çürümüş cesediyle karşılaştı. Kimlik çıkmayan erkeğin ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek olsa da ilk belirlemelere göre uyuşturucu madde kullanımından dolayı vefat ettiği öğrenildi.

05.06.2024 16:16
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Ankara'da 2 hafta önce öldüğü tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu

ANKARA - Ankara'da, yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen 45 yaşındaki bir erkeğe ait ceset bulundu.

Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Tayyare Sokak'taki metruk bir evden ağır kokular duyan çevre esnafı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ve içeriden ses alamayan ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde 45 yaşındaki bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın çürümüş cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenilen adamın ilk belirlemelere göre uyuşturucu madde kullandığı için vefat ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Altındağ, Otopsi, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 2 hafta önce öldüğü tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu - Son Dakika

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