Ankara\'da 26 Katlı Binada Yangın: Tahliye Çalışmaları Sürüyor

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada yangın çıktı. Yangında birden çok kişi ise dumandan etkilenerek ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde 26 katlı bir binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

26 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN

Yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Yangında birden çok kişi ise dumandan etkilenerek ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi.

26 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangının çıktığı binanın önüne giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangından etkilenen 26 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yavaş açıklamasında, "Yangın elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış ama dairelerde bir şey yok. 26 kişi de itfaiye yardımıyla çıkarıldı, hastanedeler. Şu ana kadar kötü bir şey duymadık. Kötü olduğu söylenen güvenlik görevlisinden de iyi haber aldık" ifadelerini kullandıç