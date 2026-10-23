Ankara'da 4 suç dosyasından 50 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Ankara'da 4 suç dosyasından 50 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da 4 ayrı suç dosyasından toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. JASAT ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan hükümlü, tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Ankara'da hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca hakkında "hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" şeklinde 4 ayrı suç dosyasından toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.'nin yakalanması için istihbari çalışma yürütüldü. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda firari hükümlü yakalandı. O.T., işlemlerinin ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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