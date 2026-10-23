Ankara'da 4 suç dosyasından 50 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Ankara'da hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca hakkında "hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" şeklinde 4 ayrı suç dosyasından toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.'nin yakalanması için istihbari çalışma yürütüldü. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda firari hükümlü yakalandı. O.T., işlemlerinin ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.