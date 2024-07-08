Ankara'da Ailesini Rehin Alan Şahıs Göz Altına Alındı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde ailesini rehin aldığı iddia edilen A.O., Özel Harekat Polislerinin müdahalesiyle evinde göz altına alındı. A.O.'nun alkolün etkisi altında olduğu belirlenirken kimseyi rehin almadığı da ortaya çıktı.

Olay, Keçiören'in Esertepe semtinde meydana geldi. 26 yaşındaki A.O., önce kendini eve kitledi. Ardından evimin penceresinden sokağa malzemeler atmaya başladı. Suç kaydı da olduğu belirlenen A.O.'nun benzer olaylara da adı karıştığı öğrenildi. Kendine zarar vereceğini de söyleyen A.O.'yu gören vatandaşlar, olay yerine polis ekiplerini çağırdı. A.O.'nun ailesini de rehin aldığı iddia edilirken, Özel Harekat Polislerinin evin içerisine girmesiyle gerçek ortaya çıktı. Kimseyi rehin almayan A.O., ekipler tarafından göz altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA