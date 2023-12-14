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Ankara'da Akköprü Metro İstasyonunda Şahıs Kendini Metronun Önüne Attı - Son Dakika
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Ankara'da Akköprü Metro İstasyonunda Şahıs Kendini Metronun Önüne Attı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Akköprü Metro İstasyonunda bir şahıs, metronun önüne atlayarak yaralandı. Olay sonrası sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ankara\'da Akköprü Metro İstasyonunda Şahıs Kendini Metronun Önüne Attı
14.12.2023 - 00:17,
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Ankara'da Akköprü Metro İstasyonunda kendisini metronun önüne atan şahıs yaralandı.

Olay, saat 22.30 sularında Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Akköprü Metro İstasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir şahıs, Batıkent istikametine gitmekte olan metronun önüne atladı. Yolcular indirilerek metrolar durduruldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Akköprü Metro İstasyonunda Şahıs Kendini Metronun Önüne Attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Akköprü Metro İstasyonunda Şahıs Kendini Metronun Önüne Attı - Son Dakika
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