Ankara'da Akşam Saatlerinde Yoğun Kar Yağışı Başladı

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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar etkili oluyor

ANKARA - Başkent'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar kentin tüm kesiminde yağarken merkez ilçelerde cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ankara'da akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı, yağışla birlikte cadde ve sokaklar ile parklar karla kaplandı.

Kentin genelinde devam eden kar yağışı sonrası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahadayız" ifadesini kullandı.