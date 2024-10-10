Ankara'da Bekçiye Saldırı: 3 Zanlı Yakalandı

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Ankara'da bekçiyi silahla yaralayan zanlılar yakalandı

ANKARA - Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan vatandaşın yardımına koştuğu sırada vurulan mahalle bekçisini yaralayan 3 zanlı yakalandı.

Olay, 9 Ekim sabahı saat 04: 15 sıralarında Keçiören'in Yeşilöz Mahallesi'nde yer alan 1974'üncü Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, F.S.M.'ye sokak ortasında bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilden ateş açıldı. O esnada devriye görevlerini icra eden ve bağırma seslerini duyan 2 mahalle bekçisi koşarak olay yerine gitti. Aynı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan bekçilerden Sercan Avgan, vücuduna isabet eden kurşun sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Avgan, daha sonra ambulansla hastaneye nakledildi. Avgan'ın karnına isabet eden mermi çekirdeği ameliyatla çıkarıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen bekçiyi ziyaret eden Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise Avgan'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Saldırganlar suç aletiyle birlikte yakalandı

Olay sonrası başlatılan çalışmalar çerçevesinde kimlik bilgileri tespit edilen şüphelileri yakalamak için Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Silahı kullanan M.A. ve beraberindeki M.Y. ile S.F. yakalanarak göz altına alındı. Zanlılardan M.A'nın 16 M.Y'nin 29, S.F'nin ise 3 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Araçta yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirlenen tabancanın bir çoraba sarılı halde gizlendiği aktarıldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.