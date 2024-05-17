Ankara\'da bir eğlence mekanında darp sonucu 1 kişinin ölümüne ilişkin 4 kişi daha gözaltına alındı

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Ankara'da bir eğlence mekanında darp sonucu 1 kişinin ölümüne ilişkin olayda 4 kişi daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Ankara Ulus'ta bulunan bir eğlence mekanında çıkan kavgada S.A. isimli şahıs darbedildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.A., 14 Mayıs günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelilerini yakalamak için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahıslardan M.E.S. ve T.A. olay günü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında ruhsatsız 1 adet tabanca ve yine kurusıkıdan bozma ruhsatsız 1 adet tabanca ele geçirildi. Gerekli adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

Öte yandan, araştırmalarını derinleştiren ekipler, olaya karıştığı tespit edilen F.D, F.Y.H.S, M.A.S. ve F.K. isimli şahısları yakalamak üzere çalışmalara başladı. Şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA