Ankara'da Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Ankara\'da Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da bir taksi durağı önünde çıkan bıçaklı kavgada A.K. isimli kişi yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmiştir. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin S.B. olduğunu belirleyerek onu yakalamış ve tutuklamıştır.

19.02.2024 18:10
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Ankara'da A.K., 'yi bıçaklayarak öldüren S.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 16.02.2024 günü saat: 17: 40 sıralarında Altındağ Kale mahallesinde bir taksi durağı önünde bıçaklı kavga olduğuna dair gelen ihbar üzerine olay yerine giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.K. isimli şahsın bıçakla yaralandığını ve şüphelinin kaçtığını tespit etti. Tedavisi için hastaneye sevk edilen A.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17.02.2024 günü hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde şüphelinin S.B. olduğunu belirledi. Şüpheli S.B. 17.02.2024 günü Keçiören ilçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli S.B.'nin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adiliyeye sevk edildi ve tutuklandığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Güvenlik, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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