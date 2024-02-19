Ankara\'da Bir Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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Ankara'da A.K., 'yi bıçaklayarak öldüren S.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 16.02.2024 günü saat: 17: 40 sıralarında Altındağ Kale mahallesinde bir taksi durağı önünde bıçaklı kavga olduğuna dair gelen ihbar üzerine olay yerine giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.K. isimli şahsın bıçakla yaralandığını ve şüphelinin kaçtığını tespit etti. Tedavisi için hastaneye sevk edilen A.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17.02.2024 günü hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde şüphelinin S.B. olduğunu belirledi. Şüpheli S.B. 17.02.2024 günü Keçiören ilçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli S.B.'nin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adiliyeye sevk edildi ve tutuklandığı öğrenildi. - ANKARA