Ankara'da çıkan kavgalar cep telefonu kameralarınca kaydedildi

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Ankara'nın Keçiören, Mamak ve Altındağ ilçelerinde çıkan kavgalar cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Ankara'nın Keçiören, Mamak ve Altındağ ilçelerinde aynı gün içerisinde 3 farklı adreste kavga çıktı. Kavgaların sebebi henüz bilinmezken kimi vatandaşlar yumruk yumruğa kimi vatandaşlar ise satırla kavga etti. Polis ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA