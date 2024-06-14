Ankara'da çıkan kavgalar cep telefonu kameralarınca kaydedildi

Ankara'nın Keçiören, Mamak ve Altındağ ilçelerinde çıkan kavgalar cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Ankara'nın Keçiören, Mamak ve Altındağ ilçelerinde aynı gün içerisinde 3 farklı adreste kavga çıktı. Kavgaların sebebi henüz bilinmezken kimi vatandaşlar yumruk yumruğa kimi vatandaşlar ise satırla kavga etti. Polis ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
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