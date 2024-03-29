Ankara'da çimento tankerinin devrilerek yokuş aşağı kaydığı anlar kamerada
ANKARA - Ankara Pursaklar'da tali yoldan caddeye çıkan çimento tankeri devrilerek yokuş aşağı kaydı. O anlar kameraya yansıdı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde tali yoldan caddeye çıkan çimento tankeri kontrolden çıktı. Devrilerek yokuş aşağı kayan tankerin görüntüsü anbean kameraya yansıdı. Kaza neticesinde şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da çimento tankerinin devrilerek yokuş aşağı kaydığı anlar kamerada - Son Dakika
Avcılar'da yaşanan olayda, Vehbi Yıldız adlı şahıs, 3 çocuğunun annesi olan eşi Serap Yıldız'ı bilinmeyen bir nedenle silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Vehbi Yıldız'ın eylemi sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Serap Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından yapılan incelemelerin ardından Serap Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna kaldırılmasıyla birlikte zanlı ya da zanlıları bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza; İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Gaziantep-Nizip kara yolunun 11. kilometresinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, kadının silahla öldürüldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde tali yoldan caddeye çıkan çimento tankeri kontrolden çıktı. Devrilerek yokuş aşağı kayan tankerin görüntüsü anbean kameraya yansıdı.
Ümraniye Yamanevler Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, elektrik kontağından kaynaklandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Uğurevler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından tüfekle ateş açıldı ve E.Y, B.Y. ve F.S. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Burdur'da köy çeşmesinden su doldurma sırası nedeniyle çıkan tartışma sonucunda 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi olarak elektrik kontağı gösterildi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başladı.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 3'ü çocuk 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen ise yine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?