Ankara'da Cinayet: Ev Hapsindeki Zannah Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Cinayet: Ev Hapsindeki Zannah Kaçtı

Ev hapsindeki Servet Bozkurt, eşi ve arkadaşını bıçaklayarak İstanbul'a kaçtı, yakalandı.

22.11.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da ev hapsi cezasında olan ve boşanma aşamasındaki eşi ile tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra İstanbul'a kaçan zanlının yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

Olay, 21 Kasım sabahı Ankara'nın Etimesgut ilçesinde medyana geldi. Alınan bilgilere göre, azmettirme suçundan dolayı geçtiğimiz aylarda ev hapsine çarptırılan Servet Bozkurt (47), aynı evde yaşadığı ve arasında şiddetli geçimsizlik olduğu ileri sürülen eşi Elif Bozkurt'u bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından ayağındaki elektronik kelepçeyi kıran Bozkurt, tekel bayisi işleten ve arkadaşı olduğu düşünülen Hasan Şahin'in (49) yanına gitti. Şahin'i de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı öldüren Bozkurt, araçla İstanbul'a kaçtı. İstanbul Emniyeti tarafından Beylikdüzü ilçesinde durdurulan araçtaki İ.E.A. gözaltına alındı. Çalışmaların devamında aynı ilçedeki bir otelde sakladığını belirlenen Bozkurt da yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine getirilen zanlının buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"Saldırıya uğrayan kişinin boynunda bıçak saplanmış halde duruyordu"

Hasan Şahin'in ölümü ile ilgili konuşan tanıklardan Cengiz Önal, "Dükkanımdan dışarıya çıkmıştım. Yerde yatan birini gördüm. Jandarmaya ve sağlık ekiplerine durumu bildirdim. Saldırıya uğrayan kişinin boynunda bıçak saplanmış halde duruyordu. O sırada yanına gidemedim. Daha sonradan vefat ettiğini öğrendik. İhbarımız üzerine bölgeye ekipler geldi. İncelemelerde bulundular" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hasan Şahin, Ev hapsi, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Bozkurt, Cinayet, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Cinayet: Ev Hapsindeki Zannah Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:19 Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
16:49 500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor 500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor
16:47 Otomobil gelinlikçi dükkanına çarptı Otomobil gelinlikçi dükkanına çarptı
16:47 Havalimanlarında yeni dönem başlıyor Havalimanlarında yeni dönem başlıyor
16:46 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 13:49:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Cinayet: Ev Hapsindeki Zannah Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.