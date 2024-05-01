Ankara'da sağanak yağmur sebebiyle çöken yolda elektrik direği ve telefon panosu devrildi - Son Dakika
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Ankara'da sağanak yağmur sebebiyle çöken yolda elektrik direği ve telefon panosu devrildi

Ankara\'da sağanak yağmur sebebiyle çöken yolda elektrik direği ve telefon panosu devrildi

Ankara'da son günlerde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Keçiören ilçesinde bir yol çöktü. Yolun çökmesi sonucunda elektrik direği ve telefon panosu yıkılarak göçük içinde kaldı. Başkent elektrik ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek, müdahalede bulundu. Mahalle sakinleri ise göçüğün sürekli tekrarladığını ve yetkililerin geçici çözümlerle sorunu çözdüğünü belirtti.

01.05.2024 15:41  Güncelleme: 15:48
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Ankara'da sağanak yağmur sebebiyle çöken yolda elektrik direği ve telefon panosu devrildi.

Ankara'da son günlerde etkili olan sağanak yağmur ev ve iş yerlerinin sular içinde kalmasına naden olurken, cadde ve sokaklarda da yer yer göçüklere sebep oldu. Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Sokak'ta yolun çökmesi sonucunda yolda bulunan elektrik direği ve telefon panosu yıkılarak göçük içinde kaldı. Başkent elektrik ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek, müdahalede bulundu.

Göçüğün meydana geldiği sokakta ikamet eden Habip Yağmur, "Yağmur yağdığında bir gürültü duyduk, bir ses geldi. Sonrasında buranın çöktüğünü gördük. Elektrik direği yıkılınca ateş çıktı kablolardan. Ardından elektrik arızayı aradık" dedi.

Mahalle sakini Mustafa Telli de, "Önce direk devrildi, sonra pano devrildi. Yaklaşık 20 senedir her yağmur yağdığında burası göçüyor. Yetkililer geliyor, göçüğü çakıllarla doldurup üzerine asfalt atıp gidiyorlar. Bir sonraki yağmurda tekrar göçüyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da sağanak yağmur sebebiyle çöken yolda elektrik direği ve telefon panosu devrildi - Son Dakika

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