Ankara'da Dolandırıcılar Tutuklandı

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Ankara'da kendileri polis, savcı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da kendini polis, savcı ve MİT görevlisi olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları dolandıran kişilere operasyon düzenlendi. Şüpheliler, Ocak ayında 4 kişiyi arayarak adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri verilecek diyerek mağdurları dolandırdı. Mağdurların 112 Acil İhbar Hattı'nı arayarak şikayetleri üzerine Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hızlıca şüphelileri ve kullandıkları aracı tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 2'sinin araçla Niğde istikametine doğru gittiğini tespit etti ve zaman kaybetmeden takibe başladı. Polisin ısrarlı takibi sonucu dolandırıcılardan 2'si kullanmakta oldukları araçla birlikte kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 milyon Türk lirası değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden diğer 3'ü otobüse binip kaçacakları esnada kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA