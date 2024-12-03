Ankara'da Engelli Çocuklarla Polis Etkinliği

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Ankara'da polis ekipleri engelli çocuklarla bir araya geldi

ANKARA - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görev yapan personeller, Ankara'da bulunan özel bir okulda etkinlik gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ankara'da düzenlenen etkinlikte polis ekipleri engelli çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte, engelli çocuklar tarafından şiir okunup halk oyunu oynanırken, polisler de saz eşliğinde türkü söyledi.

15 Temmuz Gazisi Asım Bulat, engellerin bedenlerde değil, zihinlerde ve kalplerde olduğunu söyleyerek, "Emniyet Teşkilatı olarak, her bireyin huzurlu, güvenli ve eşit bir şekilde yaşayabileceği bir toplum oluşturmak için çalışıyoruz. Siz sevgili öğrenciler, her birinizin azmi, gücü ve hayata kattığınız renk bizim için çok kıymetli. Bugün, sadece farkındalığımızı artırmakla kalmamalı, engelleri birlikte aşmak için daha güçlü adımlar atmaya devam etmeliyiz. Çünkü bizler bir araya geldiğimizde, hiçbir engelin bizi durduramayacağına inanıyoruz" dedi.