Ankara'da engelli vatandaş akülü sandalyesiyle trafiğe girdi

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Ankara'da engelli bir vatandaş, akülü sandalyesiyle araç dolu kaldırımda yol bulamayınca trafiğin içine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, fiziksel engelli bir kişi, akülü sandalyesi ile otomobil dolu kaldırımdan ilerleyemeyince, yola girdi. Ters istikametten gelen araçları umursamayan engelli vatandaş o şekilde ilerlemeye çalıştı. Vatandaşın hem kendini, hem de trafikteki diğer kişileri tehlikeye attığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA