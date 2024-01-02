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Ankara'da evsiz vatandaşın kulübesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Ankara'da evsiz vatandaşın kulübesinde yangın çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evsiz bir vatandaşın kaldığı kulübede soba devrildi ve yangın çıktı. Yangın sırasında kulübedeki mutfak tüpleri patladı ve alevler çevredeki dükkanlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın söndürüldü. Olayın ardından kaçan vatandaş hakkında polis soruşturma başlattı.

Ankara\'da evsiz vatandaşın kulübesinde yangın çıktı
02.01.2024 - 18:12,
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Ankara'da evsiz bir vatandaşın kaldığı kulübede soba devrildi. Sobanın devrilmesiyle yangın çıkarken, kulübede art arda tüp patladı. Alevler çevredeki dükkanlara sıçradı.

Olay, Altındağ'da Önder Mahallesi Arzu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evsiz bir vatandaşın kaldığı kulübede yere soba devrildi. Yangın çıkan kulübedeki mutfak tüplerinin patlamasıyla alevler çevredeki iki dükkana sıçradı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar kendilerini dükkanlarının dışına attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin elektrik direklerine sıçraması üzerine bölgenin elektriği de kesildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması devam ediyor.

Hidayet Ekici adlı esnaf, "Buraya bir vatandaş bir kulübe yaptı, yaşamını sürdürüyordu. Gündüzleri soba yanıyordu. Telefon geldi 'yangın çıktı' dedi komşular. İtfaiyeye haber verdim. Sağdaki ve soldaki esnaf arkadaşların dükkanları zarar gördü" dedi.

Görgü tanığı İbrahim Başkaya ise, "Tatlı yapıyordum tezgahımda ve bir anda dumanlar yükseldi. Tezgahı kapattım ve gittim. Büyük bir yangın çıktı" dedi.

Öte yandan, kulübede kalan vatandaşın ise olayın ardından kaçtığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da evsiz vatandaşın kulübesinde yangın çıktı - Son Dakika


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