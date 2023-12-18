 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da Fetö/Pdy soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da Fetö/Pdy soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphelinin Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara\'da Fetö/Pdy soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı
18.12.2023 - 08:29,
Abone Ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphelinin Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Fetö/Pdy soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


08:46
MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42
İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
08:02
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı
07:20
İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den 'Marmara' yorumu İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den "Marmara" yorumu
04:55
Otobüs ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı Otobüs ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı
02:35
Art arda 17 sarsıntı! Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Art arda 17 sarsıntı! Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:27
4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Yerlikaya ve Koca'dan açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Yerlikaya ve Koca'dan açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
08:46 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42 İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
08:02 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı
07:20 İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den "Marmara" yorumu
04:55 Otobüs ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı
02:35 Art arda 17 sarsıntı! Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:27 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Yerlikaya ve Koca'dan açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56 Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 09:07:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Fetö/Pdy soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement