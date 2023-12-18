00:27 •
4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Yerlikaya ve Koca'dan açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı•
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphelinin Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Fetö/Pdy soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika