Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi kurtardı - Son Dakika
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Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi kurtardı

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Ankara'da bir restoranda yemek yerken boğazına et parçası takılan müşteri, garsonun 'heimlich' manevrasıyla kurtarıldı. Olay, Altındağ ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Müşterinin boğulma tehlikesi geçirdiği anlarda yanındaki arkadaşı sırtına vurarak yardımcı olmaya çalıştı. Ancak durumu fark eden garson hemen müdahale etti ve 'heimlich' manevrasıyla müşteriyi kurtardı. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

11.03.2024 15:02  Güncelleme: 15:07
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ANKARA'da yemek yerken boğazına et parçası takılan müşteriyi, garson 'heimlich' manevrasıyla kurtardı. Altındağ ilçesi Ulus semtindeki restoranda yemek yerken boğazına et parçası takılan müşteri, boğulma tehlikesi geçirdi. Yanındaki arkadaşının sırtına vurarak rahatlatmaya çalıştığı müşteriye, daha sonra durumu fark eden garson müdahale etti. Garson, 'heimlich' manevrasıyla müşteriyi kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda garsonun müdahalesiyle müşterinin rahatladığı görüldü.

Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi kurtardı
Kaynak: DHA

Ankara, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Garson, boğazına et parçası takılan müşteriyi kurtardı - Son Dakika
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