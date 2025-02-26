Ankara'da Gaz Sızıntısı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Gaz Sızıntısı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Gaz Sızıntısı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da doğalgaz arızası nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 3 kişi vefat etti.

26.02.2025 15:59
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Ankara'da doğalgaz arızası sebebiyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek vefat eden aynı aileden 3 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Hakan Aktaş'tan bir süredir haber alamayan arkadaşları, Aktaş'ın evine gitti. İçeriden ses alınamaması üzerine Aktaş'ın arkadaşları ve komşuları polise ihbarda bulundu. Polis nezaretinde kapının açılmasının ardından Aktaş ile annesi Aynur Aktaş (72) ve babası Halim Aktaş'ın (74) cansız bedenleriyle karşılaşıldı. Yapılan ilk incelemede doğalgaz arızası nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile fertlerinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan Aktaş ailesi için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Anne, baba ve oğulları namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Hakan Aktaş'ın bir kombi firmasında muhasebe müdürü olarak çalıştığı öğrenilirken, ikamet ettiği evin kombisinin bir süredir arızalı olduğu iddia edildi.

"Evdekiler kendi kombileri bozuk olduğu için vefat etmiş"

Olayla ilgili konuşan ailenin komşusu Nazlı Çorapçı, "Çok üzgünüz. Dün akşamdan beri haber alamıyorduk kendilerinden. Polisi aradım. Gaz nedeniyle vefat edebilecekleri gelmedi aklımıza. Kapı açıldığında gıdadan zehirlendiklerini düşündük. İçeride hissedilir bir koku yoktu. Daha önce apartmanda gaz kaçağı durumuna şahit olmadım hiç. Binanın doğalgaz tesisatının tamamen değişeceğini söylediler. Herhalde gaz kaçağı tespit etmişler apartmanda. Evdekiler kendi kombileri bozuk olduğu için vefat etmiş. Çok iyi insanlardı, daha bir gün önce karşılaşmıştık" dedi.

"Bilseydik önceden tedbir alırdık"

Komşulardan Nadir Yılmaz ise, "Olayın gaz zehirlenmesi nedeniyle olduğu söyleniyor. İyi bir aileydi, sevdiğimiz insanlardı. Üzgünüz. Bu devirde böyle bir şeyin olması da hiçbirimizin aklına gelmezdi. Binada böyle bir duruma daha önce şahit olmadık. Bilseydik önceden tedbir alırdık. Vefat eden ağabeyimiz de fark etmemiş sanırım. Yoksa hepimize haber verirdi. Ekipler apartmanı incelemeye geldi ve binanın dış tarafında gaz kaçağı olduğunu tespit etti. Detaylara fazla hakim değiliz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Gaz Sızıntısı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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