Ankara\'da Gecekondu Yangını Panik Yarattı

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Başkent'te patlamaların olduğu gecekondu yangını korkuttu

ANKARA - Ankara Mamak'ta patlamaların olduğu gece kondu alev alev yandı. Yanan gece kondu kullanılmaz hale gelirken, ev içerisinde patlamalar çevre sakinlerini korkuttu.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesi 1615 sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. 1615 sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz sebebi belirlenemeyen bir neden den dolayı yangın çıktı. Gecekondu sakinleri rüzgarında etkisiyle büyüyen alevlerden kurtulmak için kendilerini sokağa attılar. Rüzgarında etkisiyle tüm evi saran alevler içerisinde art arda patlamalar oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri gecekondu çevresinde güvenlik önlemleri aldı.