Ankara\'da Genç Kadına Taciz ve Tehdit Skandalı: Perihan Özkan\'ın Çığlığı

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İsrail insanları güvenli diye sürdüğü bölgede katliam yaptı

Ankara'da ikamet eden Perihan Özkan sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak başından geçenleri anlatıp yardım istedi. Yeni evli olan Perihan Özkan'ın iddiasına göre karşı apartmanında oturan Muhammed K., yaklaşık 1 senedir kendisini tecavüz ve ölümle tehdit ediyor. Özkan, daha önce şikayetçi olmasına rağmen şüphelinin hala rahatsız etmesi üzerine tekrar emniyete giderek şikayetçi oldu. Sosyal medyadaki yardım çığlığının ardından şüpheli hakkında verilen uzaklaştırma kararı yenilendi ve gözaltına alındı.

Perihan Özkan

"ÇOCUĞUMUZUN PSİKOLOJİSİ BOZUK"

Perihan Özkan, yayınladığı videoda, eşinin işe gittiği sırada şüphelinin, evin ziline bastığını ve arka bahçede dolandığını iddia etti. Taciz şüphelisinin ailesine durum anlatıldığında ise "Bizim çocuğumuzu psikolojisi bozuk" yanıtı alındı.

Şüpheli Muhammed K.

ŞÜPHELİ KAMERALARA TAKILDI

Öte yandan şüpheli Muhammed K.'nın, Perihan Özkan'ın yaşadığı apartmana girdiği ve bahçede dolaştığı anlar binanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntüler, polis ekiplerine de verildi.

Şüpheli Muhammed K.

TACİZ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kadının sosyal medyada paylaştığı yardım videolarının ardından emniyet ekipleri de harekete geçti. İfadeye çağırılan Perihan Özkan, Muhammed K.'dan şikayetçi oldu, daha önce verilen uzaklaştırma kararı yenilendi. Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlemlere başlanırken, mağdur kadın koruma altına alındı.