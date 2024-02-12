Ankara'da Genç Kadına Taciz ve Tehdit Skandalı: Perihan Özkan'ın Çığlığı - Son Dakika
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Ankara'da Genç Kadına Taciz ve Tehdit Skandalı: Perihan Özkan'ın Çığlığı

Ankara'da oturan genç kadın Perihan Özkan, karşı apartmanda oturan bir kişi tarafından öldürme, tecavüz ve sakat bırakma tehditleri alıyor. Bu durum yaklaşık 1 yıldır devam ediyor ve son olarak bu kişi, Özkan'ın eşi evde yokken kapısına kadar gelmiş. Şimdiye kadar yapılan şikayetler sonuç vermezken, sosyal medyada paylaşılan olay sonrası polis harekete geçti. Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı yenilendi ve elektronik kelepçe takılması için başvuru yapıldı.

12.02.2024 10:48  Güncelleme: 10:58
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Ankara'da ikamet eden Perihan Özkan sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak başından geçenleri anlatıp yardım istedi. Yeni evli olan Perihan Özkan'ın iddiasına göre karşı apartmanında oturan Muhammed K., yaklaşık 1 senedir kendisini tecavüz ve ölümle tehdit ediyor. Özkan, daha önce şikayetçi olmasına rağmen şüphelinin hala rahatsız etmesi üzerine tekrar emniyete giderek şikayetçi oldu. Sosyal medyadaki yardım çığlığının ardından şüpheli hakkında verilen uzaklaştırma kararı yenilendi ve gözaltına alındı.

Genç kadına taciz ve tehdit: Sesini sosyal medyadan duyurarak yardım istedi
Perihan Özkan

"ÇOCUĞUMUZUN PSİKOLOJİSİ BOZUK"

Perihan Özkan, yayınladığı videoda, eşinin işe gittiği sırada şüphelinin, evin ziline bastığını ve arka bahçede dolandığını iddia etti. Taciz şüphelisinin ailesine durum anlatıldığında ise "Bizim çocuğumuzu psikolojisi bozuk" yanıtı alındı.

Ölüm ve taciz tehditleri alan kadın sosyal medyadan yardım istedi, şüpheli gözaltına alındı
Şüpheli Muhammed K.

ŞÜPHELİ KAMERALARA TAKILDI

Öte yandan şüpheli Muhammed K.'nın, Perihan Özkan'ın yaşadığı apartmana girdiği ve bahçede dolaştığı anlar binanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntüler, polis ekiplerine de verildi.

Genç kadına taciz ve tehdit: Sesini sosyal medyadan duyurarak yardım istedi
Şüpheli Muhammed K.

TACİZ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kadının sosyal medyada paylaştığı yardım videolarının ardından emniyet ekipleri de harekete geçti. İfadeye çağırılan Perihan Özkan, Muhammed K.'dan şikayetçi oldu, daha önce verilen uzaklaştırma kararı yenilendi. Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlemlere başlanırken, mağdur kadın koruma altına alındı.

Ankara\'da Genç Kadına Taciz ve Tehdit Skandalı: Perihan Özkan\'ın Çığlığı

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    Yorumlar (1)

  • süleyman hakan gökşen: eşinin bilgisi yok mu? her olayı polise bildirmek ne kadar doğru? 2 34 Yanıtla

Ankara, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Genç Kadına Taciz ve Tehdit Skandalı: Perihan Özkan'ın Çığlığı - Son Dakika


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