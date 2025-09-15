Ankara\'da Hafriyat Kamyonu Devrildi

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle bölge trafiğinde bir süre aksamalar yaşandı.

Kaza, Sincan ilçesi Yenikent semtinde yer alan Zir Vadisi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonun taşıdığı kumlar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. - ANKARA