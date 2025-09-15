Ankara'da Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ankara'da Hafriyat Kamyonu Devrildi

Ankara\'da Hafriyat Kamyonu Devrildi
15.09.2025 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan'da kum yüklü kamyon devrildi, trafik aksadı, ekipler yolunu açtı.

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle bölge trafiğinde bir süre aksamalar yaşandı.

Kaza, Sincan ilçesi Yenikent semtinde yer alan Zir Vadisi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonun taşıdığı kumlar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

3-sayfa, ankara, Ulaşım, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:06:10. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.