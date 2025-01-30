Ankara'da Hamile Kadına Sokak Köpekleri Saldırdı - Son Dakika
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Ankara'da Hamile Kadına Sokak Köpekleri Saldırdı

Ankara\'da Hamile Kadına Sokak Köpekleri Saldırdı

Ankara'nın Mamak ilçesinde hamile bir kadın, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Deprem sonrası yerleştiği Ankara'da yaşam mücadelesi veren İpek Kaya'nın bebek kaybı riskiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.

30.01.2025 12:16  Güncelleme: 12:19
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadına başıboş sokak köpekleri saldırmıştı. Kadının Hatay'daki depremden sonra Ankara'ya geldiği, hamile olduğu ve köpek saldırısının ardından bebeğini kaybetme riski yaşadığı öğrenildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mutlu Mahallesi'nde yaşayan İpek Kaya (30), hastaneye gitmek için dolmuş beklerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Kaya'nın hamile olduğu ve bebeğini kaybetme riski taşıdığı öğrenildi. 5 aylık hamile olan Kaya, eşinin madde bağımlısı olduğunu ve aylar önce evi terk ettiğini ifade etti. Depremden sonra Ankara'ya geldiğini ve çadırlarda yaşadığını aktaran Kaya, uzunca bir süre ev bulamadığını sokakta kalırken mahalleli tarafından bir gecekonduya yerleştirildiğini kaydetti. Ayrıca İHA'nın haberinin ardından bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) ekipleri köpekleri toplayarak barınağa götürdü.

"Bebeğini kaybedebilirsin diyorlar"

Depremden sonra Ankara'ya geldiğini ve eşinin 3 çocuğuyla kendini terk edip gittiğini belirten Kaya, "Hastane randevum vardı. Randevuma gidiyordum. Buradan çıkarken önümde 2 tane köpek oturuyordu. Ben giderler diye düşündüm. Gitmediler, önümde durdular. Dolmuşa binip hastaneye giderim diye düşündüm. Sonra 2 tane köpek havlayarak üstüme gelmeye başladı ve sonra diğer köpekler de geldi. Beni duvarın dibine sıkıştırdılar. Kendimi eteğimle korudum yoksa yere yatırıp parçalayacaklardı. Çocuklarım yanımda değildi, eğer olsaydı bir tanesi ya öldürdü ya da bir şey olurdu. Bir tane ağabey geldi beni kurtardı. O olmasaydı yaşamıyordum. Hastaneye gittim. Düşük tehlikemin olduğunu ve psikolojimin bozulduğunu söylediler. Düşük tehlikem olduğu için pazartesi yine doktora gideceğim. Bebeğini kaybedebilirsin diyorlar bana. Bu durumları anlattım köpeklerden korktuğum için olabileceğini söyledi. Depremzedeyim. Kimsem yok benim. Eşim madde bağımlısıydı, beni bırakıp gitti. 3 çocuğumla tek başıma yaşıyorum. Hiç kimsem yok. Sahip çıkanım yok. Depremden sonra Ankara'ya geldim. Çadırda kalıyordum. Çadırdan sonra da ev aramaya başladım. 2-3 ay ev bulamadım. Çocuklarımla perişan olduk. Ben o acıyı yaşadım, Allah kimseye yaşatmasın. Çocuklarım okula giderken ne olacak. Hala konuşurken zorlanıyorum. Köpekleri akşam saklıyorlar, sabah kimse yokken bırakıyorlar. Ben ekmek almaya bile gidemiyorum. Çocuğumu bırakamıyorum" diye konuştu.

"Hamile kadının da depremzede olduğu için evi yok"

İpek Kaya ve 3 çocuğuna ev bulan İbrahim Atay ise, "Mahallemiz kentsel dönüşüme verildiğinden beri sürekli sokak hayvanları geldi. 2 gün önce burada bir hamile kadına saldırdılar. Hamile kadının da depremzede olduğu için evi yok. Burada hastaneye giderken köpeklerin saldırısına uğruyor. Bir transit gelip kurtarıyor. Kurtaran kişi de benim gibi hurdacılık yapan bir insan. Metin diye bir arkadaş. Bundan 4 gün önce de 13-14 yaşlarında bir çocuğa saldırdı köpekler. İpek Hanım'ın durumu iyi. Biz de komşuları olarak yardımına koştuk" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Hamile Kadına Sokak Köpekleri Saldırdı - Son Dakika

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