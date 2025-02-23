Ankara'da Hırsızlık Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltında

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Ankara'da hırsızlık suçundan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ankara Asayiş Aranan Şahıslar Bürosu özel analiz ekibi kurarak hırsızlık olaylarına karışan şahısları tek tek tespit etti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla 12 şüpheli gözaltına. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA