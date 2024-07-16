Ankara'da Husumetlisini Vuran Çocuk, Polis Tarafından Gözaltına Alınmak İstenince Kendi Başına Silah Dayadı - Son Dakika
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Ankara'da Husumetlisini Vuran Çocuk, Polis Tarafından Gözaltına Alınmak İstenince Kendi Başına Silah Dayadı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, bir çocuk husumetlisini tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Ancak çocuk, kendi başına silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilen çocuk gözaltına alındı. Yaralanan kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.07.2024 15:42
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Başkentte husumetlisini tabancayla başından vurarak ağır yaralayan çocuk, kaçmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alınmak istenince kendi başına silah dayadı.

Olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük E.K., evlerinin bulunduğu sokakta karşılaştığı husumetlisi Ulaş B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan arbede sırasında Ulaş B. başından tabanca ile vurularak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silah sesini duyan vatandaşların toplandığını gören E.K. ise tabancayla rastgele ateş açarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen motorize polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen çocuk elindeki silahı kafasına dayadı. Vatandaşın cep telefonuna yansıyan o anlar sonrasında bölgeye polis özel harekat ekipleri takviye olarak sevk edildi. Saldırgan E.K., özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başına isabet eden kurşunla ağır yaralandığı belirlenen Ulaş B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Ulaş B.'nin başından ağır yaralandığını duyan yakınları ise saldırganın ailesine ait olduğu iddia edilen iş yerinin camlarını kırarak içeride bulunan eşyaları parçaladı. Kalabalığın artması üzerine mahallede yeni bir durum yaşanmaması için olay yerine çok sayıda çevik kuvvet, TOMA ve zırhlı araç sevk edildi. Polis ekipleri mahallede bugün de tedbir amaçlı güvenlik önlemi alırken saldırıların hedefi olan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ulaş B.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Husumetlisini Vuran Çocuk, Polis Tarafından Gözaltına Alınmak İstenince Kendi Başına Silah Dayadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Husumetlisini Vuran Çocuk, Polis Tarafından Gözaltına Alınmak İstenince Kendi Başına Silah Dayadı - Son Dakika
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