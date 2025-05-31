Ankara\'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken; 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ankara'da Çubuk Şabanözü yolu üzerinde Çubuk Hayvancılık OSB yakınlarında saat 18.00 sıralarında Mehmet Bilici yönetimindekiotomobil ile karşı şeritten gelen M.Ö. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerinde kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kafa kafaya çarpışan araçlarda bulunan sürücülerden Mehmet Bilici olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü M.Ö. ise ambulans ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.