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Ankara'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir grup ile arabayla gelen başka bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucunda olay yerinden geçen bir vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

11.01.2024 - 01:14,
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Ankara'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olay yerinden geçen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaya olarak bulunan bir grup ile arabayla gelen başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucu o sırada olay yerinden geçen D.C. isimli bir vatandaş, kendisine saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara\'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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Vatan Caddesi, Sincan, Ankara, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı - Son Dakika
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